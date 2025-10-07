Scrivono cose terribili | la denuncia di Sabalenka
È la regina del tennis mondiale e fresca vincitrice degli Us Open: la 27enne bielorussa Aryna Sabalenka è al comando del ranking mondiale Wta per la cinquantunesima settimana consecutiva con quasi 2.500 punti di vantaggio sulla collega polacca Iga Swiatek ma stavolta fa parlare di sé non tanto per le prestazioni in campo ma per l' odio gratuito che riceve sui social anche da persone "insospettabili" come tante altre donne. Cosa è successo. La tennista che ha quasi 4 milioni di follower su Instagram e 1,3 milioni su Tik Tok è molto attiva soprattutto su queste piattaforme dove pubblica contenuti di vita lavorativa e privata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
