"Medici provax assassini, vaccino uguale morte". Queste le frasi apparse sulla facciata della sede Spisal dell'Ulss 8 Berica a Vicenza, imbrattata da ignoti con scritte minacciose e dal chiaro tono no-vax. A denunciare pubblicamente l'episodio è stato Matteo Bassetti, noto infettivologo e voce in prima linea nella lotta contro la disinformazione sanitaria. Bassetti: "Un abominio, chi tace è complice". Bassetti ha definito quanto accaduto "un abominio", l'ennesimo attacco al mondo della medicina e della scienza. "Mi aspetto che la politica condanni – senza se e senza ma – questo ennesimo gesto vile.

Scritte no-vax contro i medici a Vicenza: Bassetti attacca, Zaia condanna