Bruno Vespa Una scritta, “Vespa infame”, è comparsa improvvisamente in un ascensore della sede Rai di via Teulada, scatenando un’ondata di indignazione e un’indagine immediata delle forze dell’ordine per identificare i responsabili. L’episodio, denunciato dalla redazione di Porta a Porta, colpisce direttamente Bruno Vespa, icona del giornalismo italiano, e solleva interrogativi su un clima di intolleranza che minaccia i valori del servizio pubblico. La scoperta ha immediatamente mobilitato l’azienda: l’associazione sindacale Unirai ha espresso “ferma condanna” per un gesto “intollerabile e vile”, che mina il rispetto in un ambiente professionale come la Rai. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Scritta offensiva contro Bruno Vespa: indagini in corso alla Rai di Roma