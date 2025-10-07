Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Villar Pellice | alcune persone l' hanno avvertita ma nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con ipocentro tre chilometri a nord dell'abitato di Villar Pellice nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025. È stata localizzata grosso modo sotto il monte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

