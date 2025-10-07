Scossa di terremoto in Puglia vicino Foggia di magnitudo 3,6 sisma sulla costa del Gargano | Ballava tutto

Scossa di terremoto in Puglia davanti alla costa del Gargano vicino Foggia, magnitudo 3.6: c'è anche chi ha sentito un forte rumore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scossa di terremoto in Puglia vicino Foggia di magnitudo 3,6, sisma sulla costa del Gargano: "Ballava tutto"

Terremoto sul Gargano: scossa nettamente avvertita in provincia di Foggia e nel vicino Molise - Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, tra la Puglia settentrionale e il Molise. Da inmeteo.net

Scossa di terremoto in Puglia vicino Foggia di magnitudo 3,6, sisma sulla costa del Gargano: "Ballava tutto" - Martedì 7 ottobre, alle 14:29, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3. Si legge su virgilio.it