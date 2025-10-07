Scoprire l’autunno nella Riserva di Bandella tornano le passeggiate guidate gratuite
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Scoprire l’autunno nella Riserva di Bandella, tornano le passeggiate guidate gratuite. Appuntamento domenica 12 ottobre, alle ore 9, al centro visite di Monticello Passeggiata autunnale alla Riserva Naturale di Bandella, un’occasione per vivere la stagione più suggestiva dell’anno tra i colori caldi dei boschi e i riflessi d’acqua del Valdarno. Le visite guidate gratuite accompagnano i partecipanti alla scoperta di questo prezioso ecosistema, dove la natura si prepara lentamente all’inverno offrendo scenari di straordinaria bellezza. Dopo gli appuntamenti dei mesi scorsi, il programma si chiude con due escursioni autunnali: domenica 12 ottobre e domenica 9 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
