Scoppia il ‘caso’ Kvaratskhelia in Francia PSG furioso | Mai successa una cosa del genere

Dailynews24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Khvicha Kvaratskhelia, dopo l’addio al Napoli per circa 70 milioni di euro e l’approdo al Paris Saint-Germain nello scorso gennaio, ha rapidamente conquistato Parigi con giocate spettacolari e una Champions League vinta da protagonista. Ma oggi, il suo nome torna sulle prime pagine non per i gol, bensì per un caso che agita i rapporti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

scoppia 8216caso8217 kvaratskhelia franciaScoppia il caso Kvaratskhelia, nuovi guai per il Psg! - Il PSG si oppone alla convocazione di Kvaratskhelia con la Georgia: l’attaccante è infortunato ... Come scrive tuttojuve.com

scoppia 8216caso8217 kvaratskhelia franciaKvaratskhelia, in Francia scoppia il caso. Il PSG è furioso e sorpreso - Khvicha Kvaratskhelia al centro di un caso, il PSG è letteralmente furioso per quanto sta accadendo in merito al calciatore georgiano. Lo riporta msn.com

