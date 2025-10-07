Scoppia il caso Barcola | tra Francia e Psg è guerra a colpi di diagnosi

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i precedenti di Dembélé e Doué nuove polemiche tra i campioni d'Europa e la Federcalcio di parigi: accuse incrociate sugli infortuni e sulla gestione dei giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scoppia il caso barcola tra francia e psg 232 guerra a colpi di diagnosi

© Gazzetta.it - Scoppia il caso Barcola: tra Francia e Psg è guerra a colpi di diagnosi

scoppia caso barcola franciaBarcola lascia ritiro Nazionale, è ancora polemica Psg-Francia - Bradley Barcola lascia il ritiro della Nazionale ed è nuovo scontro tra il Psg e la federcalcio francese. Secondo tuttosport.com

Francia: infortunio per Barcola, PSG sorpreso: “Referto medico che non corrisponde al nostro” - Bradley Barcola indisponibile per le partite con la Francia, ma al PSG non risulta che il calciatore sia infortunato: i comunicati ... Si legge su gianlucadimarzio.com

