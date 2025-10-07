Scoppia il caso Barcola | tra Francia e Psg è guerra a colpi di diagnosi
Dopo i precedenti di Dembélé e Doué nuove polemiche tra i campioni d'Europa e la Federcalcio di parigi: accuse incrociate sugli infortuni e sulla gestione dei giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: scoppia - caso
Dopo “Mia Moglie”, scoppia il caso Phica.eu: politiche e influencer vittime di foto non consensuali
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Deputata brasiliana ricercata fotografata in una chiesa a Scafati: scoppia il caso
Alla conclusione della missione istituzionale in Giappone scoppia il caso di Carosso, nella delegazione con con il governatore Cirio. Ex assessore alla tartuficoltura ha fondato una società che commercializza il prezioso tubero. Assieme al suo capogruppo Ric - facebook.com Vai su Facebook
#Toro, scoppia pure il caso Ilic: escluso per punizione - X Vai su X
Barcola lascia ritiro Nazionale, è ancora polemica Psg-Francia - Bradley Barcola lascia il ritiro della Nazionale ed è nuovo scontro tra il Psg e la federcalcio francese. Secondo tuttosport.com
Francia: infortunio per Barcola, PSG sorpreso: “Referto medico che non corrisponde al nostro” - Bradley Barcola indisponibile per le partite con la Francia, ma al PSG non risulta che il calciatore sia infortunato: i comunicati ... Si legge su gianlucadimarzio.com