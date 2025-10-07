Scoperto falso cieco a Castellammare di Stabia percepiva indennità da 150mila euro

2anews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per vent’anni, l’uomo, residente a Castellammare di Stabia, avrebbe incassato dall’Inps l’accompagnamento: sequestrati oltre 124mila euro. Si fingeva cieco assoluto ma in realtà era solo ipovedente. Per vent’anni un uomo ha percepito dall’Inps circa 150mila euro di indennità di accompagnamento, fino a quando la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha smascherato l’inganno: arrestato insieme . 🔗 Leggi su 2anews.it

scoperto falso cieco castellammareFalsamente cieco per oltre 20 anni: arrestata coppia di coniugi - – In data odierna, il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei Falsamente cieco per oltre 20 anni: arrestata co ... Come scrive marigliano.net

scoperto falso cieco castellammareFalso cieco lui, sua "accompagnatrice" lei: in 20 anni si appropriano di 150mila euro - In realtà, pedinato, è emerso che l'uomo riusciva a muoversi in luoghi affollati e sconosciuti, utilizzare sportelli bancomat, ricevere e controllare il resto in un negozio ... napolitoday.it scrive

