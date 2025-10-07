Scoperte e sequestrate 5 zanne di elefante africano a Torino 40enne denunciato | i dettagli dell' operazione

Sequestrate cinque zanne di elefante africano in un laboratorio di Torino: denunciato il titolare per detenzione illecita di specie protette.

scoperte e sequestrate 5 zanne di elefante africano a torino 40enne denunciato i dettagli dell operazione

© Notizie.virgilio.it - Scoperte e sequestrate 5 zanne di elefante africano a Torino, 40enne denunciato: i dettagli dell'operazione

scoperte sequestrate 5 zanneScoperte e sequestrate 5 zanne di elefante africano a Torino, 40enne denunciato: i dettagli dell'operazione - Sequestrate cinque zanne di elefante africano in un laboratorio di Torino: denunciato il titolare per detenzione illecita di specie protette. Come scrive virgilio.it

scoperte sequestrate 5 zanneTorino, sequestrate 5 zanne grezze di elefante africano: scoperto un laboratorio di tassidermia abusivo - Denunciato un 40enne: sprovvisto di tutta la documentazione che ne attestasse provenienza legale ... Segnala torino.corriere.it

