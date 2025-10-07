Scooter in panne i carabinieri aiutano un 29enne ma sentono odore di droga | la nascondeva negli slip

A Napoli nel quartiere Chiaiano i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne napoletano incensurato, fa il barista. I carabinieri si sono avvicinati all’uomo rimasto in panne col motorino in via Leonardi Bianchi per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - panne

