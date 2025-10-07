" Preferisco non commentare: il cardinale ha espresso con chiarezza la posizione della Santa Sede". Con queste parole, Papa Leone XIV ha risposto ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo per rientrare in Vaticano, dopo le critiche mosse dall’ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. "Qualunque piano che coinvolga il popolo palestinese nelle decisioni sul proprio futuro e permetta di finire questa strage, liberando gli ostaggi e fermando l'uccisione quotidiana di centinaia di persone, è da accogliere e sostenere ", aveva affermato Parolin ai media vaticani in un'intervista nell'approssimarsi del secondo anniversario del 7 Ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontro Vaticano-Israele, il Papa difende Parolin: "Ha espresso con chiarezza la nostra posizione"