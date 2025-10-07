Scontro Vannacci-Nardini l’europarlamentare si difende | La mia non era una battuta sessista
Firenze, 7 ottobre 2025 – Prosegue lo scontro a distanza tra il generale Roberto Vannacci e l’assessora regionale Alessandra Nardini, che insieme alla sindaca di Montopoli Valdarno Linda Vanni era andata ad un evento in cui era presente l’europarlamentare della Lega per consegnargli una copia della Costituzione. Da lì era nata una polemica, documentata in un video e culminata in un post dello stesso Vannacci in piazza della Passera a Firenze, con una foto corredata dalla didascalia “Qui Nardini e Vanni non verranno”. Il duello fra Nardini e Vanni e il vicesegretario del carroccio era iniziato alla festa del cacciatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scontro Vannacci-Nardini, l’europarlamentare si difende: “La mia non era una battuta sessista” - L’esponente della Lega è tornato sulla polemica che lo aveva coinvolto dopo il post pubblicato domenica scorsa sul comizio in piazza della Passera a Firenze ... Riporta lanazione.it
Vannacci, scontro con l’assessora Nardini sulla Costituzione. Poi è bufera per il post sessista: “Comizio in piazza della Passera, così non vengono” - Montopoli in Val d’Arno (Pisa), 5 ottobre 2025 – Oggi il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Roberto Vannacci è stato in visita elettorale a Montopoli in Val d'Arno, precisamente a San Romano. Come scrive msn.com