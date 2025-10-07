Scontro Vannacci-Nardini l’europarlamentare si difende | La mia non era una battuta sessista

Firenze, 7 ottobre 2025 – Prosegue lo scontro a distanza tra il generale Roberto Vannacci e l’assessora regionale Alessandra Nardini, che insieme alla sindaca di Montopoli Valdarno Linda Vanni era andata ad un evento in cui era presente l’europarlamentare della Lega per consegnargli una copia della Costituzione. Da lì era nata una polemica, documentata in un video e culminata in un post dello stesso Vannacci in piazza della Passera a Firenze, con una foto corredata dalla didascalia “Qui Nardini e Vanni non verranno”. Il duello fra Nardini e Vanni e il vicesegretario del carroccio era iniziato alla festa del cacciatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

