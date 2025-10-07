Scontro sul Dup per l’opposizione un libro vuoto
Il Documento unico di programmazione (Dup), discusso ed approvato nell'ultima seduta consiliare, è stato oggetto di una durissima contrapposizione tra maggioranza e opposizione: la prima a sostenere che l'amministrazione comunale sta lavorando bene e con grande impegno conseguendo in ogni campo, sociale, culturale e dei lavori pubblici risultati positivi così come certifica il Dup. Secondo l'opposizione invece quello delle realizzazioni eseguite dall'attuale governo cittadino è un insieme vuoto. Per la maggioranza interviene l'assessore Alessandra Petracci: "Il Dup – spiega – contiene le priorità dell'amministrazione.
