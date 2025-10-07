Scontro nel centrodestra Tajani replica a Salvini | Basta calunnie!
In seguito all’esito della votazione del Parlamento Europeo sulla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra ( AVS ) Ilaria Salis, la quale è stata respinta per un solo voto, è scoppiata una polemica interna alla maggioranza di Governo italiana. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso pubblicamente su X (ex Twitter) la sua forte indignazione per il risultato, affermando che “col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: scontro - centrodestra
“Io sto con Macron”. Crosetto contro Salvini, il centrodestra va in pezzi: lo scontro è totale
Scontro sull'aumento Imu a Genova, il centrodestra lascia il consiglio comunale: “Misura grave, la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula”
Autorità portuale, Catanzaro (Pd): "Con scontro Schifani-Salvini guerra centrodestra è nazionale"
Seduta sospesa due volte nel Consiglio comunale di Torino dopo l’ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione. I consiglieri del centrodestra e Silvio Viale rispondono alla bandiera palestinese esposta dal balcone di Palazzo Civico durante lo sciopero p - facebook.com Vai su Facebook
Sanità calabrese al centro dello scontro politico: il centrodestra attacca duramente Giuseppe Conte - X Vai su X
Scontro nel centrodestra, Tajani replica a Salvini: “Basta calunnie!” - In seguito all'esito della votazione del Parlamento Europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare per l'eurodeputata di Alleanza ... Si legge su thesocialpost.it
Tajani-Salvini, scontro su Ilaria Salis: nuovo botta e risposta infuocato nel centrodestra - Tensione nel centrodestra dopo il voto dell'Eurocamera su Ilaria Salis: il ministro Tajani replica alle accuse di Matteo Salvini. Segnala newsmondo.it