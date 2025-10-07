In seguito all’esito della votazione del Parlamento Europeo sulla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra ( AVS ) Ilaria Salis, la quale è stata respinta per un solo voto, è scoppiata una polemica interna alla maggioranza di Governo italiana. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso pubblicamente su X (ex Twitter) la sua forte indignazione per il risultato, affermando che “col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro nel centrodestra, Tajani replica a Salvini: “Basta calunnie!”