Scontro bici e auto sfondato il vetro anteriore della macchina
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, in via Diaz a Pontedera. Erano circa le 14.45 quando, secondo quanto si apprende, una bici e un'auto hanno finito per scontrarsi. L'urto sarebbe stato violento, in quanto il vetro anteriore della macchina avrebbe finito per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: scontro - bici
Tremendo scontro fra bici e scooter, ciclista in gravissime condizioni: mezza città bloccata dal traffico
Frosinone, scontro auto-bici: muore 74enne
Scontro auto-bici, muore il pensionato Gilberto Arbanti
17enne in bici muore: fatale lo scontro con un'auto nella notte. Conducente negativo all'alcol test - facebook.com Vai su Facebook
Scontro tra un'auto e una bici elettrica a Pescara, morta una donna - X Vai su X
Roma, incidente tra auto e bici su Corso Francia: drammatico epilogo - Lo scontro nella notte su Corso Francia a Roma: muore un 17enne in bici dopo aver partecipato alla manifestazione pro Palestina. notizie.it scrive
Si scontra contro un’auto: 17enne muore in sella alla bici (NOME e FOTO) - Immediati i soccorsi: il minorenne è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale dove purtroppo è deceduto poche ore dopo ... Si legge su zoom24.it