Scontro bici e auto sfondato il vetro anteriore della macchina

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, in via Diaz a Pontedera. Erano circa le 14.45 quando, secondo quanto si apprende, una bici e un'auto hanno finito per scontrarsi. L'urto sarebbe stato violento, in quanto il vetro anteriore della macchina avrebbe finito per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it