Scontro bici e auto sfondato il vetro anteriore della macchina

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, in via Diaz a Pontedera. Erano circa le 14.45 quando, secondo quanto si apprende, una bici e un'auto hanno finito per scontrarsi. L'urto sarebbe stato violento, in quanto il vetro anteriore della macchina avrebbe finito per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - bici

Frosinone, scontro auto-bici: muore 74enne

Scontro auto-bici, muore il pensionato Gilberto Arbanti

Scontro auto-bici, un ciclista grave al Pronto Soccorso

Roma, incidente tra auto e bici su Corso Francia: drammatico epilogo - Lo scontro nella notte su Corso Francia a Roma: muore un 17enne in bici dopo aver partecipato alla manifestazione pro Palestina. Come scrive notizie.it

Scontro in bici contro l'auto del collega, muore in ospedale - A 24 ore dal ricovero in ospedale a Brescia è morto Farrukh Muhamed Shash, 33 anni, originario del Pakistan e dipendente del resort ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Bici Auto Sfondato