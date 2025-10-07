Scontri in piazza tra gruppi di giovani | quattro denunce per rissa e danneggiamento

BRINDISI - Due 21enni, un 27enne e un 23enne sono stati denunciati dalla Polizia per rissa e danneggiamento aggravato. I quattro, tutti di nazionalità egiziana, insieme ad altri giovani al momento rimasti ignoti, sarebbero i responsabili dei violenti scontri verificatisi in piazza Cairoli a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scontri a Roma, oggi sit in "solidarietà" per le due persone arrestate: "Si parte e si torna insieme" - Una prima informativa dettagliata su quanto successo sabato notte è stata inviata in Procura, ma il fascicolo sarà presto rimpolpato ... Da romatoday.it

Pisa, rissa in piazza delle Vettovaglie con bottiglie e sedie - Due gruppi composti in totale da almeno una trentina di giovani con il volto travisato da passamontagna, si sono sfidate ... corrierefiorentino.corriere.it scrive