Scontri e idranti in piazza a Bologna tra manifestanti pro-Palestina e forze dell' ordine
Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in Piazza del Nettuno. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti stanno gettando acqua in Via Ugo Bassi: ci sono vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all’altra dell’area a ridosso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: scontri - idranti
Filippine, scontri in piazza: idranti contro i manifestanti
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
Milano, scontri alla stazione: corteo pro Gaza tenta di entrare e lancia oggetti contro le forze dell'ordine. Idranti, cariche, vetri rotti
@ilmessaggero.it Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiurare tafferugli. [#IlMessaggero] #roma #corteo #idranti #polizia - facebook.com Vai su Facebook
#Scontri a #Roma durante il #corteo per la #Palestina. E' accaduto quando un gruppo di un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo e ha deviato in direzione di Santa Maria Maggiore. Per bloccarli la polizia ha attivato gli idranti. Ci sono state anche - X Vai su X
Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... ilmessaggero.it scrive
Bologna, scontri tra i manifestanti pro Pal e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato». Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Come scrive ilmessaggero.it