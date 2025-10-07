Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in Piazza del Nettuno. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti stanno gettando acqua in Via Ugo Bassi: ci sono vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all’altra dell’area a ridosso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontri e idranti in piazza a Bologna tra manifestanti pro-Palestina e forze dell'ordine