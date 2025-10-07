Scontri e idranti in piazza a Bologna tra manifestanti pro-Palestina e forze dell' ordine

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in Piazza del Nettuno. Ci sono state un paio di cariche. Gli idranti stanno gettando acqua in Via Ugo Bassi: ci sono vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all’altra dell’area a ridosso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scontri e idranti in piazza a bologna tra manifestanti pro palestina e forze dell ordine

© Feedpress.me - Scontri e idranti in piazza a Bologna tra manifestanti pro-Palestina e forze dell'ordine

In questa notizia si parla di: scontri - idranti

Filippine, scontri in piazza: idranti contro i manifestanti

Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera

Milano, scontri alla stazione: corteo pro Gaza tenta di entrare e lancia oggetti contro le forze dell'ordine. Idranti, cariche, vetri rotti

scontri idranti piazza bolognaBologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... ilmessaggero.it scrive

scontri idranti piazza bolognaBologna, scontri tra i manifestanti pro Pal e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato». Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Idranti Piazza Bologna