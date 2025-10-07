Scontri e idranti in piazza a Bologna | il caos dei pro Pal che tentano il corteo non autorizzato

Tensioni a Bologna durante la manifestazione non autorizzata organizzata dai Giovani Palestinesi in piazza del Nettuno. Dopo l'ultimo avviso della Polizia di Stato, che ha invitato i manifestanti a liberare la piazza alla spicciolata, è stato tentato un corteo che è stato immediatamente fermato da due cariche della polizia. Per disperdere i manifestanti è stato usato anche l'idrante. Ci sono vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all'altra dell'area a ridosso di Piazza Del Nettuno e Piazza Maggiore ma gli agenti sembrano ottimamente organizzati per contenere la manifestazione. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

