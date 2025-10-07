Scontri alla manifestazione dei Giovani palestinesi a Bologna idranti e cariche al corteo non autorizzato

Scontri a Bologna per la manifestazione del 7 ottobre: idranti, cariche e corteo non autorizzato. La protesta degenerata in tensioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scontri alla manifestazione dei Giovani palestinesi a Bologna, idranti e cariche al corteo non autorizzato

In questa notizia si parla di: scontri - manifestazione

Norwich, scontri a manifestazione anti-immigrazione fuori da un hotel per richiedenti asilo

Scontri alla manifestazione anti remigration summit, 10 anarchici identificati

Scontri durante la manifestazione 'No Ponte' a Messina, poliziotto aggredito: arrestati due baresi

SALA ROSSA: LE COMUNICAZIONI PER GLI ATTI VANDALICI INTORNO ALLA MANIFESTAZIONE IN FAVORE DEL POPOLO PALESTINESE Articolo completo con dibattito https://www.cittagora.it/in-evidenza/sala-rossa-le-comunicazioni-per-gli-scontri-int - facebook.com Vai su Facebook

Gli scontri, a #Roma, al termine della #manifestazione per #Gaza. Si indaga sulla regia dietro la devastazione. Spunta anche una scritta antisemita. #Tg1 Gianvito Cafaro - X Vai su X

Bologna, manifestazione Giovani Palestinesi: cariche polizia, idranti e scontri - Il raduno nell’anniversario dell’attacco di Hamas a Israele era stato vietato dal Questore e anche il Comune aveva chiesto che non si svolgesse. Come scrive tg24.sky.it

Scontri alla manifestazione dei Giovani palestinesi a Bologna, idranti e cariche al corteo non autorizzato - Scontri a Bologna per la manifestazione del 7 ottobre: idranti, cariche e corteo non autorizzato. Da virgilio.it