Scontri al corteo per Gaza a Bologna | idranti contro i manifestanti e barricate in pieno centro

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione altissima e scontri violenti in pieno centro a Bologna, dove nella serata di martedì 7 ottobre circa un migliaio di persone è di nuovo sceso in piazza per Gaza, partecipando al corteo indetto dal movimento dei giovani Palestinesi. La manifestazione era stata formalmente vietata dalla. 🔗 Leggi su Today.it

