Scontri al corteo per Gaza a Bologna | idranti contro i manifestanti e barricate in pieno centro
Tensione altissima e scontri violenti in pieno centro a Bologna, dove nella serata di martedì 7 ottobre circa un migliaio di persone è di nuovo sceso in piazza per Gaza, partecipando al corteo indetto dal movimento dei giovani Palestinesi. La manifestazione era stata formalmente vietata dalla. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scontri - corteo
Scontri al corteo Pro Pal a Brescia: altre tre perquisizioni. La polemica non si placa
Corteo pro Gaza a Roma, scontri con la polizia
Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti
Corteo degli studenti a Torino, scontri con le forze dell'ordine #Italia - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Roma al corteo per Gaza: due arresti. 41 gli agenti feriti https://ift.tt/CScs7fz - X Vai su X
Corteo per il 7 ottobre a Bologna, scontri con la polizia e idranti sui manifestanti. Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Si legge su ilmattino.it
Bologna, scontri tra i manifestanti pro Pal e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato». Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Secondo ilmessaggero.it