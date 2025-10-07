Scompenso cardiaco presentato il paper con le nuove linee di azione
ROMA - Si è tenuto oggi a Roma l'evento di presentazione del policy paper "Verso un piano nazionale per lo Scompenso Cardiaco", alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, esperti clinici e associazioni di pazienti. L'iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
