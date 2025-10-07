Scomparsa nella notte tra il 5 ed il 6 Ottobre Ricerche in tutto il Lazio per la 55enne Maria Grazia
ABBONATI A DAYITALIANEWS A Nettuno, è stata segnalata la scomparsa di Rossella Maria Grazia Liscia, 55 anni, residente nella zona Piscina. La donna non è stata più vista dalla notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, dando avvio a una serie di ricerche coordinate dalle autorità locali e dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV. Caratteristiche della persona scomparsa. Secondo le informazioni diffuse, Rossella Liscia ha un’altezza di 1,70 m e pesa circa 90 kg. Presenta capelli scuri di media lunghezza e occhi marroni. Al momento della scomparsa era probabilmente vestita di nero. Si tratta di una persona fragile, che necessita di assunzione regolare di farmaci, motivo per cui la collaborazione dei cittadini è considerata essenziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: scomparsa - notte
Siena: donna trovata morta nella notte, era scomparsa da martedì
Nella notte di lunedì 29 settembre la scomparsa di Renato Casaro, l’ultimo grande cartellonista per il cinema: amatissimo anche da Stallone che gli scrisse una dedica potente, mentre Terence Hill gli regalò la sella che usava nei film Vai su Facebook
Addio a Aimo Moroni, leggenda della cucina stellata italiana - Addio ad Aimo Moroni, lo chef che con il ristorante "Il Luogo Aimo e Nadia" ha rivoluzionato la cucina milanese e italiana di alta qualità ... Scrive horecanews.it
Erika Ferini Strambi trovata morta, l'incontro misterioso confermato dal testimone? «Sembrava un primo appuntamento» - La donna è scomparsa nella notte tra il 5 e 6 luglio, dopo una serata trascorsa in un bar- Riporta leggo.it