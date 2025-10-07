scomparsa nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre ricerche in tutto il lazio per la 55enne maria grazia

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Nettuno, è stata segnalata la scomparsa di Rossella Maria Grazia Liscia, 55 anni, residente nella zona Piscina. La donna non è stata più vista dalla notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, dando avvio a una serie di ricerche coordinate dalle autorità locali e dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV. Caratteristiche della persona scomparsa. Secondo le informazioni diffuse, Rossella Liscia ha un’altezza di 1,70 m e pesa circa 90 kg. Presenta capelli scuri di media lunghezza e occhi marroni. Al momento della scomparsa era probabilmente vestita di nero. Si tratta di una persona fragile, che necessita di assunzione regolare di farmaci, motivo per cui la collaborazione dei cittadini è considerata essenziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

