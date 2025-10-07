L’ennesima giornata di ricerche, dopo l’allarme scattato nel fine settimana, non ha consentito di avere notizie della scomparsa di Antonia Bianchi, pensionata di 93 anni, sparita dalla frazione di Molina di Faggeto tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, dopo essere uscita di casa, avviandosi nel tratto tra la frazione Palanzo e la frazione Molina in zona cimitero. Per le sue ricerche sono mobilitate diverse realtà del soccorso e volontari, con il Comune in prima linea, che fornisce aggiornamenti continui e, allo stesso tempo, chiede la collaborazione dei cittadini. L’ultimo appello, è stato indirizzato verso i proprietari di baite o rustici: "Tra Palanzo e Molina e aree limitrofe – dice il Comune - chiediamo di verificare subito, o far verificare, le proprie proprietà e pertinenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scomparsa dalla sua abitazione. La novantatreenne non si trova