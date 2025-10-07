Scomparsa Antonia Bianchi a Faggeto Lario | controlli sui check-out dei turisti ricerche anche fuori comune

Proseguono senza sosta le ricerche di Antonia Bianchi, la donna di 93 anni scomparsa da Molina di Faggeto Lario tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre.In queste ore, in collaborazione con la Commissione Turismo, il Comune f sapere che stanno effettuando una verifica dei check-out dei turisti ospitati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scomparsa a Faggeto Lario, non si hanno più notizie di Antonia Bianchi: ricerche in corso

Scomparsa di Antonia Bianchi a Faggeto Lario: ore decisive, si cercano testimoni di un possibile passaggio in auto

Faggeto Lario, scomparsa da cinque giorni una donna di 73 anni: apprensione per Antonia Bianchi https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/faggeto_lario_antonia_bianchi_scomparsa_ricerche-424896473/?ref=twhl… - X Vai su X

Antonia Bianchi è svanita tra i boschi di Faggeto a 93 anni, l’appello: “Controllate telecamere e cascine” - Le autorità: “Se notate qualunque anomalia o traccia, non toccate nulla e contattate il 112” ... Da msn.com

Ore di apprensione a Molina di Faggeto Lario: scomparsa una pensionata di 93 anni, ricerche in tutta la zona - ?? APPELLO URGENTE DA FAGGETO LARIO ?? Il Comune di Faggeto Lario informa che da ieri sera non si hanno più notizie di Antonia Bianchi, residente ... Lo riporta ciaocomo.it