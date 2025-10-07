Scivola durante il punto ma poi lo chiude così | alla fine non ci crede nemmeno lui!
Arthur Rinderknech, nei giorni scorsi protagonista di una bizzarra scena contro il serbo Medjedovic, batte ai sedicesimi di finale dell'Atp di Shanghai il numero tre del mondo, Alexander Zverev (4-6 6-3 6-2). Il punto più assurdo della partita è sicuramente questo: nel mezzo del secondo set, il francese scivola dopo il servizio, ma riesce comunque a concludere il punto con un dritto incrociato clamoroso. La sua reazione è bellissima!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
