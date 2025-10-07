Scivola durante il punto ma poi lo chiude così | alla fine non ci crede nemmeno lui!

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arthur Rinderknech, nei giorni scorsi protagonista di una bizzarra scena contro il serbo Medjedovic, batte ai sedicesimi di finale dell'Atp di Shanghai il numero tre del mondo, Alexander Zverev (4-6 6-3 6-2). Il punto più assurdo della partita è sicuramente questo: nel mezzo del secondo set, il francese scivola dopo il servizio, ma riesce comunque a concludere il punto con un dritto incrociato clamoroso. La sua reazione è bellissima!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scivola durante il punto ma poi lo chiude cos236 alla fine non ci crede nemmeno lui

© Gazzetta.it - Scivola durante il punto, ma poi lo chiude così: alla fine non ci crede nemmeno lui!

In questa notizia si parla di: scivola - durante

Donna scivola durante l’arrampicata e rompe il casco

Scivola in acqua durante una battuta di pesca: ragazzo di 20 anni muore sotto gli occhi degli amici

Cerca Video su questo argomento: Scivola Durante Punto Chiude