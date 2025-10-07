Sciopero nel trasporto pubblico a Latina | Forte adesione Ora Comune e azienda ci ricevano

Latinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha superato il 50% l'adesione allo sciopero proclamato per il 6 ottobre dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna per il trasporto pubblico locale a Latina."La forte adesione - spiega Giuliano Errico della Ugl Fna - ci fa sperare che presto Comune e azienda possano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - trasporto

