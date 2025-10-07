Sciopero nel trasporto pubblico a Latina | Forte adesione Ora Comune e azienda ci ricevano
Ha superato il 50% l'adesione allo sciopero proclamato per il 6 ottobre dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna per il trasporto pubblico locale a Latina."La forte adesione - spiega Giuliano Errico della Ugl Fna - ci fa sperare che presto Comune e azienda possano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - trasporto
Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre
Sabato nero per il trasporto aereo, oggi 4 ore di sciopero
Proiettili contro i bus, sciopero del trasporto pubblico confermato: gli orari
SCIOPERO: IL 10 OTTOBRE TRASPORTI A RISCHIO Proclamata un’agitazione del trasporto pubblico locale di Roma. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/09/sciopero-10-ottobre.html Vai su Facebook
Trasporto pubblico, sciopero venerdì 3 ottobre Domani venerdì 3 ottobre, trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cgil, Usb, Cub, Sgb e Cobas. La protesta interesserà la rete Atac e i bus gestiti da o - X Vai su X
Oggi 6 ottobre 2025 sciopero del trasporto pubblico locale a Latina - Tra aerei, treni, autobus e metro ottobre si preannuncia un mese da bollino nero per chi ha programmato un viaggio o si sposta tutti i giorni con i mezzi pubblic ... Si legge su notiziariofinanziario.com
Scioperi settimana dal 6 al 12 ottobre 2025, in quali città si fermeranno trasporti, sanità e vigili del fuoco - L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 6 al 12 ottobre 2025 ... Da virgilio.it