Venerdì 10 ottobre è stato proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici di Roma. A rischio bus, metro e tram della Capitale. Si tratta di uno sciopero di 24 ore per il sindacato Sul e di quattro ore per Usb e Orsa. Sarà interessata l’ intera linea Atac, ma saranno garantite delle fasce di garanzia. Servizio regolare invece per i collegamenti di Cotral e Trenitalia. Attenzione anche per il servizio notturno, sempre di Atac, perché nella notte tra giovedì e venerdì non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne. Garantite invece le linee diurne programmate oltre mezzanotte. Tanti scioperi a Roma, persino un doppio sciopero nella stessa giornata del 10 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero dei trasporti il 10 ottobre, a rischio tutti i mezzi pubblici