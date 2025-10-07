Sciopero dei trasporti il 10 ottobre a rischio tutti i mezzi pubblici
Venerdì 10 ottobre è stato proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici di Roma. A rischio bus, metro e tram della Capitale. Si tratta di uno sciopero di 24 ore per il sindacato Sul e di quattro ore per Usb e Orsa. Sarà interessata l’ intera linea Atac, ma saranno garantite delle fasce di garanzia. Servizio regolare invece per i collegamenti di Cotral e Trenitalia. Attenzione anche per il servizio notturno, sempre di Atac, perché nella notte tra giovedì e venerdì non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne. Garantite invece le linee diurne programmate oltre mezzanotte. Tanti scioperi a Roma, persino un doppio sciopero nella stessa giornata del 10 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: sciopero - trasporti
Confermato sciopero dei trasporti: quando e gli orari
Oggi lo sciopero dei trasporti a Milano: le fasce orarie di garanzia
Oggi lo sciopero dei trasporti, disagi per chi viaggia in Brianza: gli orari
Sciopero dei trasporti il 10 ottobre, la lettera di scuse del sindacato ai romani https://ift.tt/WGwcUfe - X Vai su X
SCIOPERO: IL 10 OTTOBRE TRASPORTI A RISCHIO Proclamata un’agitazione del trasporto pubblico locale di Roma. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/09/sciopero-10-ottobre.html - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero dei trasporti il 10 ottobre, a rischio tutti i mezzi pubblici - A Roma sciopero dei trasporti il 10 ottobre: bus, metro e tram a rischio per 24 ore. Lo riporta quifinanza.it
Sciopero 10 ottobre, doppio stop ai trasporti pubblici e città paralizzata: chi si ferma, le fasce garantite - Nuovo, doppio, sciopero dei trasporti: Roma rischia di paralizzarsi il prossimo 10 ottobre per due mobilitazioni proclamate dai sindacati ... Segnala virgilio.it