Scioperi a cosa rinuncia chi aderisce alle mobilitazioni | busta paga decurtata e impatto su tredicesima e contributi

Lo sciopero è un diritto costituzionale. Il dipendente non può essere licenziato per averlo esercitato. Ma perde la giornata di lavoro in busta paga: l’assenza non viene retribuita dall’azienda. Dopo le partecipate mobilitazioni dei giorni scorsi, oggetto di critiche da parte del governo, è il caso di fare il punto. Lo sciopero, un diritto costituzionale. A garantire il diritto allo sciopero è l’articolo 40 della Costituzione, attraverso il quale viene stabilito che “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Dal 1° gennaio 1948 (data nella quale è entrata in vigore la Costituzione italiana) ad oggi non sono state varate norme ad hoc per regolamentare il diritto allo sciopero dei lavoratori, se non quella che riguardano i servizi pubblici essenziali e alcuni settori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scioperi, a cosa rinuncia chi aderisce alle mobilitazioni: busta paga decurtata e impatto su tredicesima e contributi

