Science lab nella biblioteca comunale di Spoltore | Accendiamo la curiosità

Ilpescara.it | 7 ott 2025

Uno sguardo verso la scienza per aprire la mente dei più piccoli e non solo. "Science lab: accendiamo la curiosità" è un evento organizzato dall’associazione Curiosando per avvicinare bambini, ragazzi e osservatori di ogni età e portarli a scoprire, indagare e conoscere la realtà con lo sguardo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

