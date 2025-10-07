Schlein in bilico schiacciata tra Silvia Salis e Francesca Albanese
Le hanno concesso la più grande apertura di credito nella storia del Partito Democratico, ma non è bastata. Elly Schlein, fino a ora, è stata una segretaria mai criticata e contestata in due anni e mezzo alla guida dei dem. Adesso è tempo di guardare anche alla dura realtà. Il suo “movimentismo”. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: schlein - bilico
Enrico Piergallini (nella foto con la sua famiglia, ndr), la sua elezione è stata in bilico fino alla fine visto... - facebook.com Vai su Facebook
Schlein (in bilico) schiacciata tra Silvia Salis e Francesca Albanese - dei riformisti di Stefano Bonaccini, suo presidente ai tempi della breve vicepresidenza dell'Emilia- Segnala today.it
Schlein rimprovera Salis: “Così ti bruci”. La sindaca affida la comunicazione ad Agnoletti. E' sfida - Notizia uno: la sindaca di Genova si è già “misurata” con la segretaria del Pd. Secondo ilfoglio.it