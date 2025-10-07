Schlein guarda lontano L’abbraccio a Landini con vista primarie

Ilfoglio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha l’occhio puntato alle regionali, ma questo non le impedisce di guardare anche alle scadenze elettorali più lontane. La segretaria del. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

schlein guarda lontano l8217abbraccio a landini con vista primarie

© Ilfoglio.it - Schlein guarda lontano. L’abbraccio a Landini con vista primarie

In questa notizia si parla di: schlein - guarda

Almasri, accuse a Meloni dopo il video choc. Da Conte a Schlein: “Nulla da dire? Guarda chi hai liberato”

Delrio contro Schlein: «Meloni sa federare, il Pd guarda solo a sinistra»

“Testardamente unitari, ce lo chiede la gente”. Pd, Elly Schlein a Livorno guarda alle regionali

schlein guarda lontano l8217abbraccioSchlein guarda lontano. L'abbraccio a Landini con vista primarie - La leader del Pd punta alle prossime sfide elettorali, dal referendum alla corsa su Milano con Paolo Romano. Da ilfoglio.it

Schlein contro Meloni: 'L'unico intervento è sul risiko bancario' - Davanti alla platea di manager, banchieri e imprenditori di Cernobbio la segretaria del Pd Elly Schlein attacca la premier Meloni sull'economia e sulle banche e rivendica il ruolo delle opposizioni ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Guarda Lontano L8217abbraccio