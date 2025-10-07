Schianto lungo l' autostrada A1 | code di 5 chilometri tra Fiorenzuola e Fidenza

Un incidente, che si è verificato poco dopo le ore 8.45 lungo l'autostrada A1 in direzione Bologna all'altezza del chilometro 83 ed ha coinvolto due auto, sta provocando una coda di cinque chilometri tra i caselli di Fiorenzuola e di Fidenza. L'entrata consigliata verso Bologna è Fidenza, mentre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

