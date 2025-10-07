Schiaffo alla memoria del 7 ottobre | i consiglieri Avs-M5s lasciano l' Aula per il minuto di silenzio

È scoppiata la bagarre in Aula del Consiglio Regionale della Liguria questa mattina, quando è stato fatto un minuto di silenzio per le vittime di Hamas del 7 ottobre 2023. I consiglieri della Lista Orlando, del M5S e di Avs hanno deciso di uscire dall'Aula " perché il dolore non può avere due pesi e due misure, non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile ". Una spiegazione che non ha convinto i più, soprattutto perché hanno dichiarato che, pur riconoscendo Hamas come organizzazione terroristica, " il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

