Schiaffo alla memoria del 7 ottobre | i consiglieri Avs-M5s lasciano l' Aula per il minuto di silenzio

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scoppiata la bagarre in Aula del Consiglio Regionale della Liguria questa mattina, quando è stato fatto un minuto di silenzio per le vittime di Hamas del 7 ottobre 2023. I consiglieri della Lista Orlando, del M5S e di Avs hanno deciso di uscire dall'Aula " perché il dolore non può avere due pesi e due misure, non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile ". Una spiegazione che non ha convinto i più, soprattutto perché hanno dichiarato che, pur riconoscendo Hamas come organizzazione terroristica, " il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

schiaffo alla memoria del 7 ottobre i consiglieri avs m5s lasciano l aula per il minuto di silenzio

© Ilgiornale.it - Schiaffo alla memoria del 7 ottobre: i consiglieri Avs-M5s lasciano l'Aula per il minuto di silenzio

In questa notizia si parla di: schiaffo - memoria

Aquileia sotto accusa: il meeting con l’Egitto è uno schiaffo alla memoria di Giulio Regeni

schiaffo memoria 7 ottobreIl 7 ottobre di Torino, tra memoria e il corteo contestato - La comunità ebraica critica la scelta di organizzare una manifestazione "Pro Pal" a due anni dall'attacco di Hamas. Come scrive rainews.it

schiaffo memoria 7 ottobreNessuno ricorda il 7 ottobre: il pogrom dipinto come Resistenza è l’ultimo schiaffo dei pro-Hamas - Sono passati due anni dal 7 ottobre 2023, giorno in cui la violenza antiebraica tornò a colpire nell’antica forma del pogrom. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schiaffo Memoria 7 Ottobre