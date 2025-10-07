Schiaffo alla memoria del 7 ottobre | i consiglieri Avs-M5s lasciano l' Aula per il minuto di silenzio
È scoppiata la bagarre in Aula del Consiglio Regionale della Liguria questa mattina, quando è stato fatto un minuto di silenzio per le vittime di Hamas del 7 ottobre 2023. I consiglieri della Lista Orlando, del M5S e di Avs hanno deciso di uscire dall'Aula " perché il dolore non può avere due pesi e due misure, non perché non rispettiamo il dolore delle vittime ma perché consideriamo questo gesto del tutto strumentale e quindi inaccettabile ". Una spiegazione che non ha convinto i più, soprattutto perché hanno dichiarato che, pur riconoscendo Hamas come organizzazione terroristica, " il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: schiaffo - memoria
Aquileia sotto accusa: il meeting con l’Egitto è uno schiaffo alla memoria di Giulio Regeni
Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare uno schiaffo per le sue parole su Pippo Baudo La replica di Magalli - facebook.com Vai su Facebook
Il 7 ottobre di Torino, tra memoria e il corteo contestato - La comunità ebraica critica la scelta di organizzare una manifestazione "Pro Pal" a due anni dall'attacco di Hamas. Come scrive rainews.it
Nessuno ricorda il 7 ottobre: il pogrom dipinto come Resistenza è l’ultimo schiaffo dei pro-Hamas - Sono passati due anni dal 7 ottobre 2023, giorno in cui la violenza antiebraica tornò a colpire nell’antica forma del pogrom. Scrive msn.com