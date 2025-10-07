Schiaffi a bimbi al nido | 3 sospesi

13.00 Accusate di aver dato schiaffi e forti scossoni a 36 bambini,tutti con meno di tre anni, in un asilo nido di Potenza. Tre educatrici sono state sospese dall' esercizio della professione per un anno Il provvedimento del Gip è stato eseguito dai Carabinieri che, per diversi mesi, hanno condotto le indagini coordinate della Procura di Potenza: anche grazie alle immagini di alcune telecamere,installate dagli investigatori,sono stati riscostruiti "gli atteggiamenti provocatori e violenti nei confronti degli infanti a loro affidati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

