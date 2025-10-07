Schatzer in mista | Da Walti posso imparare tanto Canzi dà fiducia a tutte e ci fa sentire parte del progetto – VIDEO

Schatzer in mista dopo la vittoria della Juventus Women contro il Benfica: tutte le dichiarazioni del centrocampista bianconero. (Mauro Munno, inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la vittoria della Juventus Women contro il Benfica, Schatzer ha parlato in zona mista. JUVENTUS WOMEN BENFICA RESOCONTO WALTI COSA PUÒ INSEGNARTI – «È sicuramente un grande punto di riferimento. Sono contenta che sia arrivata alla Juve, dimostra che stiamo crescendo come club. Già nelle prime settimane ho parlato con lei, mi dà molti consigli e così posso crescere di più». TUTTE IMPORTANTI ALLO STESSO MODO – «Lui ripete sempre che ci sono le 11 che iniziano e poi quelle che finiscono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

