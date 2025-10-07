Scelta già fatta ecco la decisione sull’esonero di Tudor
Tudor già in discussione alla Juventus, soprattutto fra i tifosi: ecco la decisione sull’esonero del tecnico bianconero Igor Tudor è già al centro del ciclone in casa Juventus. Il tecnico bianconero, dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, è finito nel mirino anche per le scelte di campo e per il gioco e l’atteggiamento della sua squadra. Igor Tudor, la decisione dei tifosi sull’esonero (Foto LaPresse) – calciomercato.it L’allenatore croato è così finito sotto accusa: la vittoria manca ormai da inizio settembre (il rocambolesco 4-3 contro l’Inter), ma a pesare sono soprattutto le prestazioni della squadra bianconera e dei vari singoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
