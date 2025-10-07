Scavalcata la recinzione dello stadio per vedere la partita | Daspo e denuncia per due tifosi
Nelle prime giornate di campionato allo Stadio comunale Bruno Benelli di Ravenna, due persone sono state denunciate per aver scavalcato la recinzione dell’impianto sportivo. In conseguenza il questore ha emesso contro di loro il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
