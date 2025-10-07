Scatta l'allarme evacuato il Maxxi Una visitatrice | Non sappiamo cos'è successo non ci dicono nulla

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per cause non note, il personale del Maxxi ha fatto uscire tutti i visitatori dal Museo. L'allarme è scattato intorno alle 14. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scatta - allarme

CANALE 5 MANDA IN TILT RAI1: CROLLANO GLI ASCOLTI E SCATTA L’ALLARME A VIALE MAZZINI

«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

scatta allarme evacuato maxxiScatta l’allarme, evacuato il Maxxi. Una visitatrice: “Non sappiamo cos’è successo, non ci dicono nulla” - Per cause non note, il personale del Maxxi ha fatto uscire tutti i visitatori dal Museo. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scatta Allarme Evacuato Maxxi