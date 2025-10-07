Scary Movie e il grande successo in streaming

Cinefilos.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scary Movie di Marlon Wayans sta scalando le classifiche streaming ed è spuntato nella Top 10 di Netflix completamente a sorpresa! A oltre due decenni dalla sua uscita, l’amato film parodia sta vivendo una rinascita, con una nuova popolarità in streaming, ricordando al pubblico l’eredità comica di Wayans e il motivo per cui il franchise di Scary Movie rimane uno dei franchise parodia più iconici di sempre. Il rinnovato successo di Scary Movie coincide anche con l’ultima uscita cinematografica di Marlon Wayans, HIM. Il nuovo film è appena uscito nelle sale e, sebbene abbia debuttato con il 30% di share su Rotten Tomatoes, la performance di Wayans è stata ampiamente elogiata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scary - movie

Scary movie entra tra i primi tre su paramont grazie all’ultimo film di marlon wayans

Scary Movie 6: Regina Hall e Anna Faris torneranno per il reboot

Scary Movie 6 con Regina Hall e Anna Faris: il reboot atteso

scary movie grande successoScary Movie 6, Regina Hall anticipa le atmosfere da "grande reunion" - Regina Hall non sta più nella pelle all'idea di tornare per un nuovo Scary Movie e ha rivelato che il prossimo film trasmetterà tutta questa energia. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Scary Movie Grande Successo