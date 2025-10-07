Scarlett Bordeaux non ha usato mezzi termini nel raccontare come la WWE abbia gestito la sua uscita dall’azienda e, secondo lei, il modo in cui è stata trattata durante le trattative contrattuali è stato apertamente misogino. In una nuova intervista con Chris Van Vliet, Scarlett ha rivelato che il suo contratto era completamente separato da quello di Karrion Kross. Tuttavia, quando arrivò il momento di discutere i dettagli, la WWE fu chiara: non avrebbe preso in considerazione la sua offerta finché non avesse risolto prima quella di Kross: “I contratti erano separati. Così, dopo aver parlato con il rappresentante del Talent Relations riguardo al mio contratto, poco prima della scadenza del preavviso di 24 ore, Kross chiese quale fosse la mia situazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Scarlett: "Alla WWE trattata come un'estensione di Kross" e insieme al marito valuta un futuro alla AEW