Il Marvel Universe si distingue per la presenza di personaggi dotati di poteri straordinari, capaci di alterare le sorti del mondo o dell’intero universo. Tra questi, alcuni protagonisti sono in grado di mettere a rischio l’equilibrio globale con un solo gesto, grazie alle loro capacità magiche o alla loro pura potenza. La figura della Scarlet Witch emerge come uno dei personaggi più potenti e al contempo più rischiosi, grazie alla sua abilità di modificare la realtà con estrema facilità. la potenza della scarlet witch e i rischi insiti nel suo potere. una forza capace di sconvolgere il tessuto stesso dell’universo marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Scarlet witch può salvare la vita di ogni avenger