Scargaámuutdall’aratro al drone Alpeggiatori orobici in festa

Quando il clima si fa rigido, si "scarica il monte" (Scargaámuut, appunto) e si riporta a casa, con orgoglio, il frutto della passione, della fatica e dei sacrifici di un’intera estate. "Scargaámuut" è proprio il nome del progetto stabile nato nel 2019 per volontà dei Comuni di Albosaggia e Caiolo per valorizzare il lavoro agricolo e le tradizioni delle terre alte e ha il proprio clou nella grande festa che celebra il rientro del bestiame dagli alpeggi dove si producono Casera e Bitto, il pregiatissimo burro e altre prelibatezze, nei prati di fondovalle. Così sarà anche quest’anno i prossimi 10, 11 e 12 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

