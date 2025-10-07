Scarafaggi in cucina e sporcizia ovunque chiusi 5 ristoranti nel Milanese | cosa è emerso dall’ispezione

Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, i carabinieri del NAS hanno effettuato 55 ispezioni in diversi esercizi commerciali nel Milanese. Al termine, hanno emesso sanzioni per 30 mila euro e chiuso 5 ristoranti per gravi carenze igienico-sanitarie come "la presenza di scarafaggi in cucina e sporcizia ovunque". Ecco tutto quello che sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

