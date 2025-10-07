Scappa con 230mila euro di merce | camionista bloccato in Umbria lungo la E45

“Corriere” catturato con 230mila euro di merce e denunciato. L'uomo, alla guida del camion con le targhe di altri mezzi e con la patente ‘alterata’, è stato fermato dai carabinieri di Sansepolcro lungo la E45 all'altezza di Selci-Lama, frazione di San Giustino. Dentro al mezzo pesante proveniente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

