Scandalo per Taylor Swift | accusata dai fan di aver usato l’intelligenza artificiale

Screenworld.it | 7 ott 2025

Taylor Swift ha sempre saputo come coinvolgere i suoi fan. Lo ha dimostrato ancora una volta quando ha lanciato un’elaborata caccia al tesoro digitale in collaborazione con Google per promuovere il suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl, grazie al quale ha battuto di nuovo ogni record. Ma quello che doveva essere un gioco divertente e coinvolgente si è trasformato in una controversia inaspettata. TechCrunch riporta che molti Swifties, i suoi fan, hanno accusato la cantante di aver utilizzato video generati dall’intelligenza artificiale, scatenando un dibattito che va ben oltre una semplice strategia di marketing. 🔗 Leggi su Screenworld.it

