Scandalo per posta spettacolo dei Pinguini Theater al Teatro Lumiere

Ispirato ad una storia vera, Scandalo per posta (Prima nazionale), mette in risalto l’esigenza di emancipazione femminile nei primi anni del Novecento. Inghilterra, 1922. In una cittadina apparentemente tranquilla, basta una lettera anonima per accendere uno scandalo capace di travolgere tutti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

scandalo posta spettacolo pinguiniI Pinguini Theater inaugurano la stagione del Teatro Lumieré - whatsapp 3534622650" (testo di Raffaella Afeltra e Marco Bartolini, produzione de I Pinguini Theater insieme a La maschera di Dioniso" in scena il 17, 18 ottobre ore 20:45 e 19 ottobre ore 16:45 ... nove.firenze.it scrive

