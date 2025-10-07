Scambia un numero svedese per spam | era il Nobel per la Medicina

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una suoneria nel cuore della notte, scambiata per pubblicità indesiderata, ha preceduto una notizia destinata a cambiare una vita. Mary Brunkow ha scoperto solo più tardi che quel numero dalla Svezia era l’annuncio del Nobel per la Medicina 2025, condiviso con Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per scoperte che hanno rivoluzionato l’immunologia. Una notte qualunque . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

