Scambia un numero svedese per spam | era il Nobel per la Medicina
Una suoneria nel cuore della notte, scambiata per pubblicità indesiderata, ha preceduto una notizia destinata a cambiare una vita. Mary Brunkow ha scoperto solo più tardi che quel numero dalla Svezia era l’annuncio del Nobel per la Medicina 2025, condiviso con Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per scoperte che hanno rivoluzionato l’immunologia. Una notte qualunque . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: scambia - numero
Che sia una cena o una spesa di gruppo, con l’app BANCOMAT scambiare denaro è questione di un attimo.? Basta il tuo numero di telefono per inviare o ricevere denaro in tempo reale dal tuo smartphone. Vai su Facebook