Scaffali scolastici Usa Stephen King l’autore più rimosso

Stephen King è finito al centro di un'ondata di rimozioni nelle biblioteche scolastiche statunitensi. Nel nuovo rapporto di PEN America per l'anno 2024-2025 emergono dati che lo collocano come l'autore più escluso dagli scaffali: un segnale che racconta un Paese attraversato da tensioni culturali e battaglie sull'educazione. Un primato che pesa: numeri, tempi e luoghi .

Stephen King bersaglio numero uno della censura in Usa: "Banditi 87 dei miei libri" - Dietro alla censura del maestro dell'horror non c'è un'ondata di moralismo spontaneo, ma un clima politico teso e polarizzato ... Come scrive msn.com

Stephen King è il più censurato nelle scuole Usa - Con titoli come Carrie e The Stand al bando, Stephen King è l'autore i cui libri sono più spesso censurati nelle scuole Usa: lo rivela un nuovo studio del Pen America che mette in luce un paese diviso ... Riporta ansa.it